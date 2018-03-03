Tolgshow 8. yeni bölüm bu akşam ekranlara gelecek. Tolga Çevik'in ounu Tolgshow bu hafta, komedi izleyicisinin çok sevdiği ikili Ahmet Kural ve Murat Cemcir'i ağırladı. İkilinin katıldığı programda yapılan espiriler ve oynanan oyun izleyiciyi gülmekten kırdı geçirdi. Peki, Tolgshow 8. bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte Tolgshow 8. bölüm fragmanları...

Tolgshow 8. BÖLÜM: "AYNI MAHALLENİN ÇOCUKLARIYIZ"

Tolgshow'un 8. yeni bölümü bu akşam saat 23.30'da Fox TV'de ekranlara gelecek.

Tolga Çevik’in sıra dışı programı Tolgshow bu hafta, Ahmet Kural ve Murat Cemcir’i ağırlayacak, eğlence yine zirveye taşınacak.

Çevik’in ikiliye sorduğu “Sinema yaparken ne arzularsınız, sizi ne mutlu eder?” sorusu üzerine Cemcir’in “Film ‘konulu’ olursa mutlu oluruz” esprisine Çevik’in “Demek üçümüz de aynı mahalledeniz” diye yanıt vermesi salonu kahkahaya boğdu. Yeni filmleri ‘Ailecek Şaşkınız’ 2 Mart’ta vizyona giren Kural ve Cemcir, Tolgshow’da kızkardeşleri ile evlenmek isteyen ‘Arkadaşım’ (Tolga Çevik)’ı teste tabi tutan iki ağabeyi canlandırdı. Ağabeylerden birinin kız kardeşinin evliliğine gönüllü olması, diğerinin itirazı ve Arkadaşım’ın onlara karşı verdiği mücadele izleyiciler tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

O ÇOCUK NİKAHTAN ÖNCE DOĞAMAZ!

Tolgshow’un ikinci perdesinde ise 1970’li yıllarda yaşayan bir ambulans doktorunu canlandıran ‘Arkadaşım’ yine karmaşık bir hikayenin içinde... Hamile bir kadın, doğuma dakikalar kala nikahının kıyılmasını isteyince, iş yine Arkadaşım’a düşecek olaylar ardı ardına gelişecek...

Tolgshow 8. bölüm 1. fragmanı;

Tolgshow 8. bölüm 2. fragmanı;

Tolgshow 8. bölüm 3. fragmanı;

Tolgshow 8. bölüm 4. fragmanı;

Tolgshow 8. bölüm 5. fragmanı;

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