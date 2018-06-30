Tolgshow ne zaman başlayacak

Tolga Çevik’in "Arkadaşım" karakteri ile milyonları güldürdüğü programı TOLGSHOW yeni sezon bölümleriyle izleyiciyle buluşuyor. TOLGSHOW’un yeni sezonunda ilk bölüm konuğu ünlü oyuncu Binnur Kaya olacak. Çevik ve Kaya’nın sohbeti izleyiciyi kahkahaya boğarken, yaptıkları oryantal şov ise çok konuşulacak. Tolgshow bu gece 22.15'te FOX TV'de olacak.

TOLGSHOW’un yeni sezonu yanlış anlamalar, bilinmezlikler, didişmeler ve kahkahalar ile yine çok neşeli yine çok eğlenceli.

Binnur Kaya’nın "erotik" yanıtı...

Sıra dışı talk show’uyla konuklarını şaşırtan Arkadaşım’ı bu kez konuğu şaşkınlığa uğratacak. Arkadaşım’ın “Ne tür bir oyuncusunuz?” sorusuna “Erotik” yanıtı veren Binnur Kaya, salondan büyük alkış alırken Arkadaşım’ın "kırbaç hamlesi" ile ekran iyice şenlenecek.



Arkadaşım’ın "ilişki terapisti"’ni, Binnur Kaya’nın ise ‘ilişki sorunlu kadın’ı oynadığı TOLGSHOW’un ikinci perdesinde ise "Arkadaşım" 1800’lü yıllarda lazer epilasyon cihazını icat eden mucidi canlandıracak. Çocukluk arkadaşı Sarp ile Osmanlı döneminde kapı kapı dolaşıp icadını satmaya çalışırlarken ortalık karışacak.

TOLGSHOW NEDİR?

Arkadaşım’ karakteri ile milyonları güldüren Tolga Çevik sahnede artık bir klasik haline gelen doğaçlama oyununun 10’uncu yılında izleyicinin karşısına yepyeni sürprizlerle çıkıyor. Bugüne kadar ‘Yönetmen’in bitmek bilmez ve çoğu zaman absürt isteklerini elinde hiçbir metin olmaksızın yerine getirmeye çalışan ‘Arkadaşım’ yeni sezonda isyan bayrağını açıyor ve ipleri eline alıyor.

‘Gizemli Yönetmen’ Fırat Parlak ve ‘Minik’ lakaplı müzisyen Özer Atik’in de eşlik ettiği interaktif gösteri, bu sezon Zorlu Performans Sanatları’nda izleyicisiyle buluşuyor. Yanlış anlamalar, bilinmezlikler, didişmeler ve kahkahalar arasında yeni sezonda bir de ünlü konuk ağırlayacak olan ‘TOLGSHOW’ yine çok neşeli, yine çok eğlenceli ve yine her anı doğaçlama...