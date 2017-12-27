Tolga Çevik'in sahnede "Arkadaşım" karakteri ile yaptığı doğaçlama oyunu, yakında "Tolgshow" adıyla bir kere daha izleyiciyle buluşacak. Daha önce farklı kanallarda farklı program isimleriyle izleyiciyle buluşan Tolga Çevik, yeni programıyla ekranlarda olacak. Peki Tolgshow ne zaman başlayacak? Tolgshow hangi kanalda?
TOLGSHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ KANALDA?
Doğaçlama olarak stand up gösterisi yapan Tolga Çevik, şimdiye kadar geçen 10 yıl boyunca izleyicinin karşısına farklı kanallarda yaptığı farklı programlarla çıktı. "Yönetmen"in bitmek bilmeyen ve çoğu zaman absürt olan isteklerini elinde bir metin olmadan veya ezber yapmadan yerine getirmeye çalışan "Arkadaşım", yeni sezonda yönetmene karşı isyan bayrağını açıyor ve kontrolü eline alıyor.
‘Gizemli Yönetmen’ Fırat Parlak ve ‘Minik’ lakaplı müzisyen Özer Atik’in de eşlik ettiği gösteri, bu sezon Zorlu Performans Sanatları’nda izleyicisiyle buluşuyor. Yanlış anlamalar, bilinmezlikler, didişmeler ve kahkahalar arasında yeni sezonda bir de ünlü konuk ağırlayacak olan "TOLGSHOW", 30 Aralık 2017 Cumartesi günü ilk bölümüyle saat 23:30'da izleyicisiyle Fox TV'de buluşacak.
TOLGA ÇEVİK KİMDİR?
Tolga Çevik, 12 Mayıs 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını sırasıyla Bahariye İlkokulu ve Özel Doğuş Lisesi'nde tamamlayan Çevik, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı sınavını kazanamaması üzerine Yeditepe Oyuncuları adlı tiyatroya katılmıştır.
Üniversite eğitiminin ardından Hadi Çaman yönetimindeki Yeditepe Oyuncuları'nda ilk olarak tiyatro kurslarına katıldı ve önemli tiyatroculardan ders alarak kendisini geliştirdi.
Ardından Central Missouri State University'de tiyatro eğitimi almak için A.B.D.'ye giden Çevik, burada Sahne Sanatları bölümünden başarıyla mezun olmuş ve A.B.D.'ki eğitimi sırasında Amerikalı aktör Robin Williams'dan eğitim almıştır.
1996 yılında Türkiye'ye geri dönen Tolga Çevik, bir süre boyunca Yeditepe Oyuncuları'nda oynadı ve sonrasında BKM kadrosu ile "Bana Bir Şeyhler Oluyor" adlı oyunda rol aldı. Yılmaz Erdoğan'ın yönetimindeki Vizontele, Vizontele Tuuba ve Organize İşler filmlerinde rol alarak tanınan bir isim haline gelen Çevik, Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı "Sacit Kıral" karakteriyle de büyük beğeni tğş
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