Tolgshow, Tolga Çevik ile ekranlarda komedi rüzgarı estirmeye devam ediyor. Tolgshow'un bu haftaki konuğu Doğa Rutkay olacak. Kahkahaların bir an durmayacağı Tolgshow, ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar

TOLGSHOW NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

25 Film’in yapımcılığını üstlendiği; Gizemli Yönetmen Fırat Parlak ve Minik Müzisyen Özer Atik’in yer aldığı, ekranların en komik, en neşeli ve en yaratıcı programı Tolgshow’un yeni bölümü her hafta Cumartesi günleri saat 23.30’da yayınlanıyor.

TOLGSHOW'UN YENİ BÖLÜM KONUĞU

Tolga Çevik’in sevilen programı TOLGSHOW’a bu hafta ünlü oyuncu ve sunucu Doğa Rutkay konuk olacak. Beş aylık hamile olan Doğa Rutkay ile Tolga Çevik arasındaki hamilelik sohbeti izleyiciye eğlenceli anlar yaşatacak. İkiz bebeklerini kucağına almayan hazırlanan Doğa Rutkay’a “Anne olmaya hazır mısın” sorusunu yönelten Tolga Çevik, “8 ayda toparlarım” yanıtını alınca Rutkay’a önümüzdeki beş yılda yaşayacaklarını esprili bir dille anlatarak salonu kahkaha boğacak.

Sahneden inip alnından öptü!

TOLGSHOW’un ilerleyen dakikalarında Doğa Rutkay ruh hali fazlasıyla gelgitli ve dırdırcı hamile kadını, Tolga Çevik ise onun, doktor muayenesinde yanında olan çaresiz eşini canlandıracak. Seyirciler arasında bulunan gerçek bir doktorun sahneye alındığı bu anlarda, Doğa Rutkay’ın oyunu izleyen eşi Kerimcan Kamal’ın yanına giden Tolga Çevik, “Sen bunları mı yaşıyorsun” dediği Kamal’ın alnından öpünce, alkış yağmuruna tutulacak.

Doğa Rutkay, ikinci perdede seyirciler arasına oturarak oyunu, eşi Kerimcan Kamal’la birlikte izleyecek.

Fenomen karakter "Bay Bıngıl" uzay'a çıkıyor!

Oyunun ikinci perdesinde ise "Arkadaşım" fenomen karakter Bay Bıngıl olarak sahneye çıkacak. 3 kadını kurtarmak için uzaya giden Bay Bıngıl’ın maceraları ve yolculuk öncesi yaptığı basın açıklaması izleyicileri kahkahaya boğacak.

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