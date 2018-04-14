TOLGSHOW neden yok? sorusu, programın takipçileri tarafından soruluyor. Tolga Çevik'in tek başına yönetmenin absürt isteklerini yerine getirmeye çalıştığı TOLGSHOW programını yayın akışında göremeyen izleyiciler, programın neden yayınlanmadığını araştırıyor. Peki TOLGSHOW neden yok?

TOLGSHOW NEDEN YOK?

Geçtiğimiz hafta sezon finali bölümüyle ekrana gelen TOLGSHOW, bir süre ara vererek sezon finalinin ardından yeniden izleyicilerle buluşacak. TOLGSHOW'un yeni sezon tarihine ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Tolga Çevik, "Sevgili dostlar Tolgshow Sezon Finali ile ve yeni sezon tarihiyle ilgili bilgilendirme ve açıklamayı yapımcılarımız mutlaka tez zamanda yapacaktır.Velev ki yapmadı,ben size ceplerini burdan yazarım zaten" ifadelerini kullandı.

— Tolga Cevik (@TolgaCevik) April 7, 2018

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