Tolgshow neden yok? sorusu, programın takipçileri tarafından merakla soruluyor. Geçtiğimiz hafta Afrin operasyonundan gelen acı haberler nedeniyle yayınlanmayan Tolgshow’un bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor. Tolgshow neden yok? sorusuna yanıt arayan izleyiciler, internet üzerinde araştırma yapıyor. Peki Tolgshow neden yok? Tolgshow yeni bölüm ne zaman?

TOLGSHOW NEDEN YOK?

Geçtiğimiz hafta Afrin’den gelen acı haberler nedeniyle ekrana gelmeyen Tolgshow, bu hafta da ekrana gelmeyecek. Bugün düşen helikopterimizde 2 asker, Afrin operasyonundaki çatışmalarda da 9 askerimiz şehit oldu. Tahminlere göre bu nedenle Tolgshow bu hafta da ekrana gelmeyecek.

Tolga Çevik’in sahnede yönetmenin isteklerini yerine getirmeye çalıştığı Tolgshow’un yeni bölümünün önümüzdeki hafta ekrana geleceği tahmin ediliyor.

TOLGA ÇEVİK’TEN PAYLAŞIM

Tolga Çevik, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Yine içim acıyor. Yine evlatlar http://yitti.Ne yazayım,ne diyeyim bilemiyorum.” ifadelerini kullandı.

— Tolga Cevik (@TolgaCevik) February 10, 2018

Aynı zamanda Tolga Çevik, yayın saatinde attığı tweet ile "Yayınımız olmayacak.Allah Şehitlerimize rahmet eylesin. Ailelerine sabır versin. Hepimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

— Tolga Cevik (@TolgaCevik) February 10, 2018

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