Toluca - Club Tijuana maçı heyecanı

Meksika Liga MX Clausura Yarı Final maçında Toluca ile Club Tijuana, 13 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:00. Toluca son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Club Tijuana son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 536 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Toluca kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Club Tijuana sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Toluca önceki hafta Club Tijuana mücadelesinde 3-1 kazandı.

Club Tijuana ise Toluca maçında 3-1 yenildi.