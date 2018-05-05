Toluca - Monarcas Morelia maçı istatistikleri

Toluca ve Monarcas Morelia, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Meksika Liga MX Clausura Çeyrek Final maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. Toluca 1 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Monarcas Morelia 1 puanda ve 3. sırada. Toluca son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Monarcas Morelia, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 590 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Toluca kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Monarcas Morelia sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Toluca son hafta oynanan Monarcas Morelia maçında 2-1 kazandı.

Monarcas Morelia, Toluca karşılaşmaında 2-1 yenildi.