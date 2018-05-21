TFF'den yapılan açıklamaya göre, Kafkas'ın yanı sıra FGD Eğitim Müdürü Yücel Uyar ile FGD Ar-Ge ve Proje Koordinatörü Erden Or'dan oluşan TFF heyeti, The FA Ulusal Antrenör Gelişim Müdürü Tony McCallum ve Eğitim Geliştirme Müdürü Nick Baker ile görüştü.

St. Georges Park'ta gerçekleşen toplantıda, iki ülke arasında antrenör eğitimi, antrenörlerin kulüplerindeki gelişimi ve kaleci antrenörlüğü konularında yapılabilecek iş birlikleri ele alındı. Toplantılara yarın da devam edilecek.

Bir sonraki buluşmada iki ülke federasyonu antrenör eğitimi, genç futbolcu gelişimi ve "grassroots" alanlarında yaptıkları çalışmaları aktaracak.

Bu arada TFF heyeti, İngiltere ziyaretinde İtalya ile Hollanda arasında oynanan ve FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in yönettiği 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finalini izledi.