HT Magazin'de yer alan habere göre, sınır tanımayan yıldızın, bir film için bu derece büyük bir risk alan ve bu yükseklikten atlayış yapan ilk aktör olduğu açıklandı.

Cruise’un düşüş sahnesinin alttan çekimi, ünlü oyuncudan önce atlayan kameramanın kaskına takılan kamerayla çekildi.

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