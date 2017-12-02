Tom Hanks: Taciz olayları beni şaşırtmadı

Hollywood Reporter gazetesine konuşan Tom Hanks, birçok insanın sinema sektörüne geçim kaynağı sağlamak için girdiğini ancak bazılarının sadece güçlü oldukları sektöre girdiğini kaydetti.



"SAPIKLAR HER YERDE"



Sektörde özellikle elindeki gücü suistimal edenlerin taciz olaylarına karıştığını kaydden 61 yaşındaki oyuncu, "İnsanların bir geçim kaynağı olarak bu işi yapmalarında çok sebep var. Film yapmak çok büyük heyecan yaratabilecek bir deneyimdir. Aşık olduğun insanla orada tanışabilirsin, gülmekten ölebilirsin. Bunlar iyi şeyler. Bir film yapımında kötü şeyler de var. Bu işe gücü yanlış anladıkları için giren bazı insanlar var. Ve en güçlü hissettikleri zamanda –ki bundan dolayı zaten bu işe girmiş oluyorlar ve işte o zaman altındaki insanlara asılmaya başlıyorlar. Tamamen cinsi anlamda söylemiyorum. Her yerde sapıklar var" dedi.



Hollywood'da bu konuda geri dönüşün olabileceğini aktaran ABD'li yıldız, "Yeni davranışlar öğrenmek için asla geç değil. Ve profesyonel etik kodlara uymak isteyen herkesin sorumluluğudur bu" şeklinde konuştu.



Hollywood, Yapımcı Harvey Weinstein ile başlayan, aktör Kevin Spacey, yönetmen Brett Rattner ve komedyen Louis C.K. gibi birçok isimle ilgili gün yüzüne çıkan skandallarla sarsılmaya devam ediyor.

Tom Hanks