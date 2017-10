Ünlü rock yıldızı hayatını kaybetti

Ünlü rock yıldızı Tom Petty kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ünlü Amerikalı müzisyen Tom Petty, Kaliforniya'daki evinde baygın halde bulunmuştu. 66 yaşındaki Petty'nin kalp krizi geçirdiği düşünülüyor.

Petty'nin hemen yaşam destek ünitesine bağlandığı, fakat beyin fonksiyonlarında bir hareket olmadığı görülünce yaşam destek ünitesinden alındığı belirtildi.

ÖLÜMÜNDEN 3 GÜN ÖNCE VEDA GİBİ TWEET

"40 yıldır bizi destekleyen herkese sonsuz teşekkürler. Siz olmasaydınız biz olmadık"

— Tom Petty (@tompetty) September 29, 2017

TOM PETTY KİMDİR?

Tom Petty, 20 Ekim 1950 tarihinde ABD'nin Florida eyaletinde dünyaya geldi. Solisti olduğu "Tom Petty and the Heartbreakers" isimli müzik grubuyla 70'li ve 80'li yıllara damgasını vurdu.

"American Girl", "Free Fallin", "Breakdown", "Listen to Her Heart" gibi şarkıları seslendiren Petty aynı zamanda, söz yazarı, besteci ve müzik yapımcısıydı.

Solo çalışmaları

● Full Moon Fever (1989)

● Wildflowers (1994)

● Highway Companion (2006)

Heartbreakers grubuyla olan albümleri

● Tom Petty and the Heartbreakers (1976)

● You're Gonna Get It! (1978)

● Damn the Torpedoes (1979)

● Hard Promises (1981)

● Long After Dark (1982)

● Southern Accents (1985)

● Let Me Up (I've Had Enough) (1987)

● Into the Great Wide Open (1991)

● Songs and Music from "She's the One" (1996)

● Echo (1999)

● The Last DJ (2002)

● Mojo (2010)

● Hypnotic Eye (2014)

Traveling Wilburys grubuyla olan albümleri

● Traveling Wilburys Vol. 1 (1988)

● Traveling Wilburys Vol. 3 (1990)

Mudcrutch grubuyla olan albümleri

● Mudcrutch (2008)

● 2 (2016)

