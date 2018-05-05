Tom Tomsk - Rotor Volgograd maçı istatistikleri

Rusya FNL heyecanı devam ediyor. Tom Tomsk, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Rotor Volgograd takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 03:00. Tom Tomsk 37 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Rotor Volgograd 37 puanda ve 15. sırada. Tom Tomsk, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Rotor Volgograd, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 472. İddaa'da Tom Tomsk kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Rotor Volgograd kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Tom Tomsk önceki hafta Rotor Volgograd mücadelesinde 3-0 kazandı.

Rotor Volgograd ise Tom Tomsk maçında 3-0 yenildi.

Tom Tomsk, evinde 7 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 18 gol yedi.

Rotor Volgograd, dış sahada 2 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Rotor Volgograd 14 kez gol sevinci yaşadı, 24 kez topu ağlarında gördü.