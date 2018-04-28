Tom Tomsk - Zenit St. Petersburg II düellosu

Rusya FNL heyecanı devam ediyor. Tom Tomsk, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Zenit St. Petersburg II takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:00. Tom Tomsk 34 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Zenit St. Petersburg II 31 puanda ve 19. sırada. Ev sahibi Tom Tomsk, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Zenit St. Petersburg II son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 246 kodlu maçı oynayanlar; Tom Tomsk galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.10, Zenit St. Petersburg II galibiyet oranı 4.30.

Tom Tomsk önceki hafta Tyumen mücadelesinde 1-0 kazandı.

Zenit St. Petersburg II, Fakel karşılaşmaında 1-4 yenildi.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Tom Tomsk, 16 gol attı ve 16 gol yedi.

Zenit St. Petersburg II, dış sahada 3 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Zenit St. Petersburg II 17 kez gol sevinci yaşadı, 28 kez topu ağlarında gördü.