Tom Tomsk - Zenit St. Petersburg II düellosu

Tom Tomsk ve Zenit St. Petersburg II, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Rusya FNL maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 14:00. Maç öncesi Tom Tomsk 34 puanla 18. sırada, Zenit St. Petersburg II 31 puanla 19. sırada bulunuyor. Ev sahibi Tom Tomsk, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Zenit St. Petersburg II, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 246. İddaa'da Tom Tomsk kazanır 1.70, berabere biter 3.10, Zenit St. Petersburg II kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Tom Tomsk son haftadaki Tyumen müsabasında 1-0 kazandı.

Zenit St. Petersburg II ise Fakel maçında 1-4 yenildi.

Tom Tomsk, evinde 7 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 16 gol yedi.

Zenit St. Petersburg II ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Zenit St. Petersburg II, 17 gol atarken 28 gol yedi.