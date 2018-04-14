ABD, Fransa ve İngiltere bu gece sabaha karşı Suriye'ye karşı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda ABD'nin kullandığı Tomahawk füzeleri kimyasal silah bulunan yerlere gönderildi. Peki Tomahawk füzesi nedir? Tomahawk füzesi özellikleri!

TOMAHAWK FÜZESİ NEDİR?

Tomahawk füzesi (tam adıyla BGM-109 Tomahawk), denizden karaya, denizaltıdan karaya, karadan karaya ve denizden denize şeklinde gönderilebilen stratejik bir seyir füzesidir.

AGM-86 ALCM/CALM seyir füzesi ile paralel geliştirilen Tomahawk füzesinde üç kademeli güdüm sistemi yer almaktadır. Aynı zamanda Tomahawk ve AGM-86 ALCM/CALM seyir füzesi de birbirleri ile pek çok ortak parça içermektedir.

Fırlatma motoru ile bilikte kütlesi 1440 kg'dır. Fırlatma motoru hariç 1190 kg'dır. Menzili 600 deniz mili (>1100 km)dir. Ortalama uçuş hızı saatte 880 km'dir. 1000 libre (450 kg) ağırlığında çeşitli tipte harpbaşlıkları kullanılmaktadır;

Delici/nüfuz edici (Bullpup) - C tipi füzelerde

Bombacıklı - D tipi füzelerde

200 kt gücünde W-80 nükleer başlık - A tipi füzelerde

WDU-36 harp başlığı

TOMAHAWK FÜZESİ ÖZELLİKLERİ

Erken aşamada belirli bir bölgeye ataletsel seyrüsefer güdümü (İng. Inertial Navigation) ile yaklaşmaktadır. Özellikle denizden ya da çöl gibi belirsiz ya da değişken coğrafi alanlardan gerçekleştirilen atışlarda çok önemlidir.

Ara aşamada yeryüzü referanslı güdüm (İng. Terrain Contour Matching - TERCOM) ile üzerinden geçtiği bölgedeki coğrafi yüksekliği belleğindeki ile karşılaştırarak seyreder.

Son aşamada ulaştığı noktadaki hedef görüntüsünü hafızasındaki sayısal resimler ile karşılaştırarak hedefi bulur. (İng. Digital Scene Matching Correlator - DSMAC)

Yeni nesil BLOK III füzelere Küresel Konumlandırma Sistemi (İng. Global Positioning System - GPS) ile yönelme yeteneği de kazandırılmıştır.

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