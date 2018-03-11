Kasvetli bir adada şifreleri çözen, kayalıklara tırmanan ve mücadele eden bir maceraperestti. Lara Croft’a hayranlık duymamak elde değildi. Ancak o zamanlar, asıl dikkat çeken, bilgisayar oyunundaki bu karakterin bir erkek değil, kadın olmasıydı. Filmin ilk iki serisinde, Croft’u Angeline Jolie canlandırdı. Yeni seride ise karakterle bu denli özdeşleşen ve en dominant kadın oyunculardan biri olan Jolie yerine, genç oyuncu Alicia Vikander canlandırıyor. Büyük cesaret diye düşünülebilir ama Vikander’in Jolie’den kalır yanı yok. Zira geçen yıl Danimarkalı Kız filmiyle ‘en iyi yardımcı kadın oyuncu’ dalında Oscar kazandı. İlginç bir aksiyon filmi olan Tomb Raider’ı Vikander anlattı...HT Pazar'dan Arda Aşık'ın haberi...

Lara Croft rolünü aldığınızda ne hissettiniz?

Mutluluk. Çocukken ve hatta yetişkinken oynadığım Tomb Raider’a aşinaydım. Oyunun, projeye ilham veren 2013 versiyonu daha modern görünüyor. Yönetmen Roar Uthaug’la ve yapımcılarla görüştüğümde, Lara Croft’un dünyasını şimdiki jenerasyona yakın, çekici ve heyecan verici yeni bir yolla anlatmak istediklerini fark ettim.

'DANSÇIYIM AMA ŞEKLE GİRMEK 4-5 AYIMI ALDI'

Daha önce büyük filmlerde rol alsanız da Tomb Raider başka bir seviyede. Böyle bir yapıma girişmek, sizin kendi maceranız diyebilir miyiz?

Aktris olan annem beni tiyatro ve film dünyasına tanıttı. Bağımsız, sanatsal filmleri sevsem de çoğu insan gibi ben de Indiana Jones gibi büyük macera filmlerine kapıldım. Yani Tomb Raider’la beraber önceki işimden çok daha farklı fakat kalbime yakın bir aksiyon işinde olma şansına eriştim. Fiziksel yanımı keşfetme fırsatı da ayağıma gelmiş oldu. Eski bir dansçı olmama rağmen, Lara rolünü kabul ettikten sonra şekle girmek 3-4 ayımı aldı. Antrenmanlarda bol bol kas çalıştım.

Lara Croft karakteri hakkında ne söyleyebilirsiniz?

Macera tutkusu kadar ince bir zekâya ve agresifliğe sahip olmasını seviyorum. Bu bir başlangıç hikâyesi olduğundan, Lara’yı ne yapacağını anlamaya ve dünyadaki yerini bulmaya çalışırken bulacağız. Ayrıcalıklı doğmuş biri ama şaşaalı bir hayata sahip olmak istemiyor. Kendi ayakları üzerinde durup kim olduğunu anlamak istemesini sevdim ki bence bu herkesi ilgilendirebilecek bir durum. Gençler önlerinde uzanan yolculuğu her zaman bilemiyor. Lara’nın henüz 13 yaşındayken ortadan kaybolduğu için yasını bile tutamadığı bir babası var. Babasının anlattığı ve vaat ettiği hikâyelere biraz alaycı yaklaşıyor. Ancak o, yol ilerledikçe açılıyor ve tekrar inanma cüretini gösteriyor.

Lara’nın Dominic West tarafından hayat verilen babası Richard Croft’la olan ilişkisinden bahsettiniz. Bu karakter ve ona Dominic’in kattıkları hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Senaryoyu okuduğumda rol için düşündüğüm ilk kişi Dominic olmuştu. Aslında sebebi Testament of Youth’ta babamı canlandırmış olması olabilir. Dominic karakter için son derece gerçekçi. Richard’ı özellikle mitoloji ve eserlere olan tutkusunu ifade etmede mükemmel bir enerjisi var. Lara’nın neden babası- nın anlattığı şeylere sonunda âşık olduğunu anlıyorsunuz. Kısacası Dominic, Richard rolü için mükemmeldi.

Gizemi çözmek için Lara’nın müttefiki olan kaptan Lu Ren’i oynayan Daniel Wu ile çalışmak nasıldı?

Daniel, filme mükemmel bir katkı. Ayrıca onun Into the Badlands dizisindeki hünerlerinden de etkilenmiştim. Tom Raider’a hazırlanırken ilham kaynağı oldu. Onunla çalışmak harikaydı. Daniel’in Lu Re’si bana genç Han Soloin’u hatırlatıyor. Lu Ren açık sözlü, doğrucu bir kahraman.

Tüm karakterleri soracağız sanırım, Walton Goggins nasıldı?

Walton, Mathias’a çok modern bir hava katıyor ve katıksız bir şeytan değil. Performansı, Mathias’ın görevi, Lara’ya dair motivasyonunu ve hislerini anlamanızı sağlıyor. Mathias, Lara için net bir tehdit olmasına rağmen, enteresan bir bağlantıları da var. Her ikisinde onları adaya çeken Kraliçe Himiko’nun efsanevi mezarıyla ilgili şüpheler oluşuyor. Keşif esnasında doğru bir şey yapıp yapmadığını düşünüyor. Ayrıca mezarın lanetli olması konusunda babasının en başından beri haklı olup olamayacağını sorguluyor.

Ya yönetmen Roar Uthaug?

Onunla çalışmak harika. Çünkü hikâye ve karakter arasında her zaman muazzam bir sanatla dengeyi kuruyor. Roar, hep dev bir aksiyon serüveninde iyi ve dramatik bir hikâye anlatmakla ilgilendi. The Wave filmini gördüm. Bu tür filmlerin bir standardı vardır ve beklentiniz bellidir. Ancak bu film, türünün sınırlarını şaşırtıcı şekilde genişletiyor. Büyük bir felaket filmi olsa da kendimi karakterlere bağlı, tüm ilişki ve duyguları gerçekten yaşarken buldum.

'SETTE PAGODA VE LAHİT GÖRDÜK'

Filmde favori bir sahneniz ya da set dışında unutulmaz bir anınız var mı?

Tek bir şey söylemek çok zor, çünkü daha önce hiçbir filmde yapmadığım birçok büyük şeyi yaptım. Büyük aksiyon sahnelerinde çalışmak muazzamdı çünkü çoğu set uygulamalıydı. Aksiyon gerçekti. Bu benim çocukken macera filmlerine nasıl âşık olduğuma kadar uzanıyor. Walton da bu takıntıyı benimle paylaştı. Film üzerinde çalışmaya başladığımızda mezar setine yürüdük ve devasa bir pagoda ve lahit gibi birçok mükemmel detay gördük. Etrafta koşan iki çocuk gibiydik. Bu devasa setlerde çalışmayı sevdim, büyüleyiciydi.

'ANGELINA BÜYÜK BİR İLHAM KAYNAĞI'

Önceki Lara Croft Angelina Jolie’den tavsiye aldınız mı?

Şansım olmadı. Angelina’yla tanışmak ve o filmlerde ona ne kadar bayıldığımı anlatmak isterdim. Lara Croft’u, Angelina Jolie ikon haline getirdi. Ancak 2013’te yenilenen oyun, daha çok başlangıç hikâyesiydi ve oldukça farklı ele alınmıştı.

Bu bir Angelina Jolie’nin filmiydi. Oturmuş bir karakteri canlandırmak büyük risk değil mi?

Böyle bir rolü almak büyük bir onur. Ancak aynı zamanda can sıkıcı. Çünkü çoğu kadının bildiği bir karakter, annemin bile! O da “Angelina Jolie’nin filmiydi” diyor. Angelina olağanüstü bir aktris. Film yapımcısı olarak da saygı duyuyorum, çok beğeniyorum. O büyük bir ilham kaynağı. Filmle ilgili beni ilk aradıklarında ben de durumu sorguladım. Sonra, bu evrenin farklı bir açısını işlemek ve hayranlara yeni bir şey göstermek istediklerini anladım. Bu iki versiyon beraber var olabilir.