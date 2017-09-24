Tondela: 1 - Braga: 2

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile C Grubu'nda bulunan Braga, Portekiz Premier Lig'de konuk olduğu Tondela'yı 2-1 mağlup etti.

Tondela kentinde oynanan mücadelede ev sahibi ekip, 18. dakikada Murilo'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Mağlup duruma düştükten sonra daha etkili bir futbol ortaya koyan Braga, 44. dakikada Ahmed Hassan'ın bulduğu golle skoru 1-1 yaptı. Konuk takım, 46. dakikada Ricardo Costa'nın kendi kalesine attığı golle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı ve maçtan bu skorla galip ayrıldı. Tondela'da Fahd Moufi, 4. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu galibiyetle ligde 12 puana çıkan Braga, 5. sırada yer aldı. Tondela ise 5 puanda kalarak 17. sıraya geriledi.

LUDOGORETS DE KAZANDI

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile C Grubu'nda yer alan Bulgaristan temsilcisi Ludogorets, lig maçında konuk olduğu Septemvri Sofya'yı 4-1 mağlup etti.

Başkent Sofya'da oynanan 10. hafta mücadelesinde ev sahibi ekip, 45. dakikada Chris Gadi'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda etkili futbol sergileyen Ludogorets, 54. dakikada Natanael Pimienta, 56 ve 88. dakikalarda Jody Lukoki, 85. dakikada Wanderson'un kaydettiği gollerle maçtan 4-1 galip ayrıldı.

Bulgaristan Birinci Futbol Ligi'nde üst üste üçüncü galibiyetini alarak puanını 24 yapan Ludogorets, lider CSKA Sofya'nın bir puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Septemvri Sofya ise 7 puanla 13. sırada kaldı.

Tondela

Braga

Septemvri Sofya

Ludogorets