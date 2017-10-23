Tonya, sonbaharda ayrı güzel

Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Trabzon’un Tonya İlçesi’nde doğa, sonbaharda da ayrı bir görsel bir şölen sunuyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre sonbaharın gelmesi ve yaprakların sararmasıyla ilçe, yaylalar, vadiler ve ormanların eşsiz görüntüsü, özellikle fotoğraf tutkunlarını bölgeye çekiyor.

Orman ve doğal güzelliği ile bölgede başta vargit çiçeklerinin pembe ve beyaz görüntülerinin yanı sıra birçok endemik bitkinin kızıla boyanmış hali, ağaçların yeşili unutan ve sarıya dönen yaprakları ise doğaseverlere görsel bir şöleni izleme fırsatı sunuyor. Doğal güzelliği ile her mevsim farklı bir güzellik kazanan bölgede sonbaharın kendine özgü renkleri güneşle birlikte de bir uyum sağlayarak yaşanan şölene ayrı bir güzellik katıyor. Bölgedeki sonbaharın yeni yüzü, kentlerde yaşanan kalabalıktan ve gürültüden kaçmak isteyenlere bölgede günübirlik yürüyüşle doğayla iç içe bir yaşam fırsatı da tanıyor.