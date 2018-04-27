Top Oss - EVV Eindhoven sahaya çıkıyor

Hollanda Eerste Divisie heyecanı devam ediyor. Top Oss, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü EVV Eindhoven takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:45. 45 puanlı Top Oss 14. sırada bulunuyor, EVV Eindhoven 46 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi Top Oss, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. EVV Eindhoven son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 395. İddaa'da Top Oss kazanır 1.90, berabere biter 3.50, EVV Eindhoven kazanır 2.55 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Top Oss önceki hafta Volendam mücadelesinde 3-1 yenildi.

EVV Eindhoven ise VV Venlo maçında 1-0 yenildi.

Top Oss, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Top Oss, kendi sahasında 28 gol attı, 27 gol yedi.

EVV Eindhoven, dış sahada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda EVV Eindhoven 22 kez gol sevinci yaşadı, 45 kez topu ağlarında gördü.