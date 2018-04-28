Top Oss - EVV Eindhoven sahaya çıkıyor

Hollanda Eerste Divisie maçında Top Oss ile EVV Eindhoven, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:45. 45 puanlı Top Oss 14. sırada bulunuyor, EVV Eindhoven 46 puana sahip ve 12. sırada. Top Oss, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. EVV Eindhoven, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 395 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Top Oss kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.30, EVV Eindhoven sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler.

Top Oss önceki hafta Volendam mücadelesinde 3-1 yenildi.

EVV Eindhoven, VV Venlo karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 9 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Top Oss, 28 gol attı ve 27 gol yedi.

EVV Eindhoven ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. EVV Eindhoven, 22 gol atarken 45 gol yedi.