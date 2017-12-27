2000'li yılların başından itibaren Topkapı Sarayı'na tahsis edilen eski saray yapıları da dahil olmak üzere 340 bin metrekarelik alanda yürütülen restoran çalışmaları sürüyor.

İHA'nın haberine göre 27 kalemde yaklaşık 300 milyon liralık bütçeyle sürdürülen çalışmalar kapsamında 3'üncü Selim'in tahtı Harem'deki Ömer Hünkar Sofası'nda yerine konuldu. Saraydaki çalışmalar hakkında bilgi veren İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürü Coşkun Yılmaz, "Şu anda Topkapı Sarayı'nda 27 kalemde restorasyon çalışmaları sürdürülüyor ve yaklaşık 300 milyon liralık bir bütçe ayrılmış durumda" dedi.

AYRILAN BÜTÇE DAHA DA ARTABİLİR

İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürü Coşkun Yılmaz'ın açıklamasına göre tarihi saray için ayrılan restorasyon bütçesi önümüzdeki günlerde daha da artacak. Yılmaz konuyla ilgili "Yaklaşık 300 milyon liralık bir bütçe ayrılmış durumda ama bu bütçe önümüzdeki günlerde çok daha artacak. Topkapı sarayı tarihteki fonksiyonuna, asli kimliğine uygun bir şekilde ortaya çıkarılacak" ifadelerini kullandı.

ASLINA UYGUN RESTORE EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

500'e yakın işçi; restoratör, nakkaş ve çeşitli bilim dallarında uzmanların görev aldığı tarihi ihyada saray çağdaş teknikler ile aslına uygun olarak restore edilmeye çalışılıyor.

Topkapı Sarayı

Topkapı Sarayı restorasyon

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