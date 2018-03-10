Dünya Kadınlar Günü sebebiyle en büyük kadın uçuşuna British Airways imza attı. Bu özel günü anlamlı hale getirmek için 5 Mart Pazartesi günü, Boeing 767 model uçak, Glasgow için Londra Heathrow’dan 204 yolcuyla havalandı. Ancak BA1484 No’lu uçuşun tüm safhasında, A’dan Z’ye kadınlar yer aldı. Pilotlar ve kabin personeli, hava trafik kontrolleri, yerde, check-in, pushback (geri itme) araçlarında, güvenlikte, bagaj yüklemesinde, hasılı havalimanında bir uçağın sefere hazırlanmasında sorumluluğu olan tüm görevliler kadındı. HT Cumartesi'nden Güntay Şimşek'in haberi...

Toplam 61 kadının görev aldığı ve tarihe geçen uçuşun amacı ise genç kadınlara ilham olmak. Ayrıca bu özel seferde görev alan kadınların uçağı uçuşa hazırlama anları da videoya çekilerek aynı uçuşta kabin içi eğlence sisteminde yolculara sunuldu. Tüm mürettebatı kadın olan bu uçuşun anısı için hazırlanan özel kekler de havada yolculara ikram edildi. Öte yandan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, aynı zamanda ilk kadın pilot Fransız Elise Raymonde Deroche’nin 8 Mart 1910’da pilot lisansını aldığı tarih olması hasebiyle “Dünya Havacı Kadınlar Günü” olarak da anılıyor.

Bagaj yüklemesini de kadınlar yaptı.

Ayrıca 17 Aralık 1903’te Wright Kardeşler’in tarihi uçuşunun arkasında da bir kadın olduğunu hatırlamak gerekir. Tarihe geçen bu uçuşa kız kardeşleri Katharine Wright da maddi ve manevi desteğini sunarak, 1909’da Fransa’daki gösteri uçuşlarında ilk defa kardeşleriyle birlikte uçmuş. Wilbur Wright’ın şu vurgusu da önemlidir: “Eğer dünya havacılıkla ilgili olarak bizi düşünürse, kız kardeşimizi de hatırlamalıdır.”

Çok değil, bundan yaklaşık 25 yıl önce, özellikle kokpitte kadınların görünürlüğü çok azdı. Şu anda ise dünya genelinde pilotların takriben yüzde 4’ü kadın. Türk Hava Yolları (THY) tarihinde ilk defa filosunda görev yapan kadın pilot sayısının 100’ü geçmesiyle 2016’da ilginç bir rekora imza attığını, halihazırda THY’de 4526 pilotun görev yaptığını ve bunun 156’sının kadın olduğunu da not düşelim.

Ve bizim havacı kadınlarımız

Dünyanın ilk kadın askeri pilotu Sabiha Gökçen

22 Mart 1913’te Bursa’da dünyaya gelen Sabiha Gökçen’in, dünyanın ilk kadın askeri pilotu olduğunun bir kez daha altını çizelim. Atatürk’ün evlat edindiği Gökçen, 1935’te Türk Kuşu’na katıldı ve uçmayı burada öğrendi. İleri uçuş eğitimini Rusya’da alan Gökçen, 1936-37 yıllarında Eskişehir Askeri Uçuş Okulu’nda bombardıman uçaklarıyla uçtu. 1955’e kadar Türk Kuşu’nda başöğretmenlik yaptı. Doğduğu günde, 22 Mart’ta 2001 yılında vefat etti.

İlk kadın Türk pilot Bedriye Tahir Gökmen

1932’de Vecihi Uçuş Okulu’nda havacılık eğitimine başlayan ve Gökmen Bacı lakabıyla tanınan Bedriye Tahir Gökmen, 1933’te uçuş brövesini aldı. Havacılık uğraşı yüzünden çok eleştirildi, işinden uzaklaştırılıp mesleğine bile son verildi. Maalesef bröveleri de dönemin Hava Kuvvetleri Müsteşarlığı tarafından onaylanmadı.