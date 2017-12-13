Toplanan inek sütü miktarı ekimde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı ekimde yıllık bazda yüzde 3,5 artarak 756 bin 923 ton oldu. Söz konusu dönemde, ticari süt işletmeleri tarafından gerçekleştirilen içme sütü üretimi yüzde 7,8 artışla 140 bin 611 tona çıktı.

İnek peyniri üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artarak 56 bin 233 tona yükseldi. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri üretimi ise yıllık bazda yüzde 166,8 artış göstererek bin 799 tona ulaştı.

Yoğurt üretimi ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,9 azalarak 94 bin 154 tona düştü. Bu dönemde ayran üretimi ise yüzde 2,8 artarak 62 bin 648 tona yükseldi.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ekimde ortalama yüzde 3,4, protein oranı yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı, söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,1 artış gösterdi.

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Türkiye İstatistik Kurumu

inek sütü miktarı