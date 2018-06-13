HT Egeli'de yer alan habere göre, çevreci, konforlu ve güvenli ulaşım için yatırımlarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, filosuna 25 adet yeni otobüsü daha kattı. 8.2 milyon liralık yatırımla alınan klimalı, engelli dostu otobüsler Kültürpark’ta düzenlenen törenle hizmete alındı. 7.5 metre uzunluğu ve otomatik vites özelliği ile Türkiye’de ilk kez İzmir’de toplu ulaşımda kullanılacak bu araçların, özellikle Halil Rıfat Paşa, Kadifekale ve Ballıkuyu gibi sokakları dar ve dik yokuşlu semtlerde hizmet vereceği bildirildi. Yeni araçların filoya dahil edilmesi nedeniyle düzenlenen törende konuşan Başkan Aziz Kocaoğlu, aklın ve bilimin rehberliğinde çalışarak kent içi toplu ulaşımda pek çok yeniliğe imza attıklarını söyledi. 15 yeni yolcu gemisi ve 3 arabalı vapur ile deniz ulaşımını teşvik ettiklerini kaydeden Başkan Kocaoğlu, “İzin gelir gelmez Mavişehir’e iskele yapacağız. Karantina İskelesi’ni yapıyoruz. Güzelbahçe’ye vapur seferlerimiz başladı. Urla’ya, Mordoğan’a, Foça’ya yaz seferleri düzenliyoruz. Bu hamlelerle turizme ulaşım desteği vermeye çalışıyoruz. Otobüslerimizde, metro vagonlarımızda klima yoktu. Alçak tabanlı otobüs hiç yoktu. Bu sorunlarımızı hızla çözdük” dedi.

İzmir’e özel araçlar

Törende konuşan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, “Merkezde ulaşım sıkıntısı çeken dik ve dar bölgelerde çalışacak aracın İzmir’e göre üretilmesi bizim için çok önemli. İzmirli hemşehrilerimize İzmir’de yaşamanın ayrıcalığını yaşattıkları için Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.

"Başkan Aziz Kocaoğlu ve beraberindekiler otobüslerin hizmete girmesi için düzenlenen törene katıldı. "

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER