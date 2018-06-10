Toprak Razgatlıoğlu 9. oldu

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çekya'daki 7. ayağının ikinci yarışını, Pata Yamaha takımının Büyük Britanyalı pilotu Alex Lowes kazandı.

Çekya'nın Brno kentiyle aynı adı taşıyan 5,403 kilometrelik pistte düzenlenen yarışların ikincisi de sona erdi.

4. sıradan başladığı mücadeleyi birinci bitiren Alex Lowes, Superbike kariyerindeki ilk zaferini yaşadı. Bir diğer Pata Yamaha sürücüsü Michael van der Mark 2'nci, Aruba.it takımından Chaz Davies ise 3. oldu.

Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan Toprak Razgatlıoğlu, 15. cepten kalktığı yarışta 9. sırayı aldı. Toprak, dün koşulan ilk yarışı 10. sırada tamamlamıştı.

Çekya ayağı sonrası puanını 91'e çıkaran Toprak, sürücüler klasmanının 8. sırasındaki yerini korudu.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. yarışı, 24 Haziran'da ABD'de düzenlenecek.

SÜRÜCÜLER KLASMANI

1. Jonathan Rea (Büyük Britanya): 270 puan

2. Chaz Davies (Büyük Britanya): 205

3. Michael van der Mark (Hollanda): 196

4. Tom Sykes (Büyük Britanya): 179

5. Marco Melandri (İtalya): 157

8. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 91