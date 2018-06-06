Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 7. ayağında Çekya'da piste çıkacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, İngiltere’deki 6. ayak yarışında ikinci olarak Türk motor sporları tarihinde büyük bir başarıya imza atan milli sporcu 9-10 Haziran tarihlerinde Çekya’daki Brno pistinde mücadele edecek.

Kawasaki Puccetti takımıyla yarışan Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda, 9 Haziran Cumartesi günü sabah super pole yarışının ardından TSİ 14.00'deki ilk yarışta pistte olacak. Milli motosikletçi, 10 Haziran Pazar günü ise yine TSİ 14.00’de ikinci yarışta start alacak.

Milli sporcu geride kalan 6 yarışın ardından genel klasmanda 78 puanla 8. sırada yer alıyor.

Toprak Razgatlıoğlu yarın yarışların yapılacağı Çekya'ya hareket edecek.

"BEKLENTİLER ARTTI"

Toprak Razgatlıoğlu, yarıştan önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiltere'deki başarısını devam ettirmek istediğini dile getirerek, "Başarı serisini sürdürmek için kazanmaya çalışacağım." dedi.

İngiltere'deki 6. yarışın güzel geçtiğini hatırlatan Toprak, "İlk kez ikinci olarak podyumda yer aldım. Bu başarıyı sürdürmek istiyorum. Çekya bildiğim ve yarışmakta zorlanmayacağım bir pist. İngiltere yarışının ardından beklentiler arttı. Ayrıca Kenan Sofuoğlu abimin jübilesinden sonra sorumluluklarımın arttığının bilincindeyim. Tüm bunların bilincinde yarışacağım." değerlendirmesini yaptı.