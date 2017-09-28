Bodrum Masalı dizisinde oynadığı rol ile adını duyuran ve oyunculuğuyla dikkat çeken Toprak Sağlam, Kanal D'de başlayacak olan Fatih dizisinde Bizans İmparatoriçesi Teodora rolünü canlandıracak. Peki Toprak Sağlam kimdir? Toprak Sağlam kaç yaşında?

TOPRAK SAĞLAM KİMDİR?

Toprak Sağlam, 9 Ekim 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatro eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı'nda tamamlayan Toprak Sağlam, buradan birincilikle mezun oldu. Mezuniyetinde oynadığı "Kaç Baba Kaç" oyunu, konservatuvardan birincilikle mezun olmasını sağlamıştır.

2000 yılında Sanem oyununda rol alan 31 yaşındaki Toprak Sağlam, 2015 yılında vizyona giren Delibal adlı sinema filminde de "Filiz" karakterini canlandırdı.

Bazı reklam filmlerinde de rol alan Sağlam, 2005'ten bu yana bazı dizilerde de yardımcı oyuncu ve konuk oyuncu olarak yer aldı. Son oynadığı dizi 2016'da başlayan ve Kanal D'de bir süre yayınlanan Bodrum Masalı dizisidir.

11 yıl boyunca yaptığı halk danslarıyla günümüzde de uğraşmaktadır ve ayrıca yıllardır gitar çalarak şarkı söylemektedir.

Toprak Sağlam

Toprak Sağlam kimdir?

Toprak Sağlam kaç yaşında?