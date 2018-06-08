‘Topraktan Tabağa’ ile istihdam artacak

“Topraktan Tabağa: Yaşayan Toprak, Yerel Tohum” projesinin önderliğini üstlenen 26. Dönem TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Ticaret Borsası’ndaki toplantıda Mardin’de yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

HT Egeli'de yer alan habere göre Çankırı, topraktan gelen berekete girişimci kadınları ortak etmek ve kadın istihdamını artırmak için yola çıktıklarını ifade etti. İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli de bölgede yaşayan kadınların yanı sıra Suriyeli kadınların da istihdamına olumlu katkıda bulunacak bu projeye destek vermekten mutluluk duyacaklarını vurgulayarak, “Benzer bir projeyi, hatta el birliğiyle çok daha kapsamlısını İzmir’de gerçekleştirmekten büyük bir memnuniyet duyacağız” dedi.

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