Esra Çoruh, HT Cumartesi'de topuklu ayakkabıları kaleme aldı. Çoğu kadının topuklu ayakkabı takıntısı olduğunu biliyoruz. Bunda utanılacak bir şey yok! Bu şık ayakkabıların üzerinde yürüyebildiğiniz sürece tabii... Aslında o kadar da zor değil. Biraz pratikten sonra topuklu ayakkabılarınızla dışarı çıkmaya hazır olabilirsiniz. İşte, önerilerimiz...

YÜKSEK TOPUKLULARLA YÜRÜME TEKNİKLERİ

- Yüksek topuklularla yürürken bacaklarınızı düz ve birbirine yakın tutmaya çalışın. Attığınız her adımın düz ve tam önünüze gelecek şekilde olmasına dikkat edin.

- Evde, ileri geri yürüyün. Farklı yönlere dönün. Durduğunuzda sallanmadan ayakta kalabilmeye çalışın. Sonra bütün bunları daha farklı zeminlerde deneyin.

- Beş santim topuktan yedi santim topuğa geçtiğiniz zaman yine pratik yapın. Çünkü santimler yükseldikçe işiniz daha zorlaşacak. Bu yüzden sabredin ve pratik yapmaya devam edin.

- Merdiven inip çıkarken parmaklık tarafından inip çıkın, herhangi bir problemde destek alabilirsiniz. Topuğunuzu her basamağa yavaşça ve tam ortasına gelecek şekilde basmaya çalışın.

- Eğer hiç topuklu ayakkabı giymediyseniz, işe kısa topuklularla başlayın. Daha sonra gittikçe topuğunuzu yükseltebilirsiniz. Ayrıca sivri burun ayakkabı yerine yuvarlak burun ayakkabılar başlangıç için daha uygun olur.

- İlk başta çok sivri topuklu stilettolardan uzak durmakta fayda var. Bilekten bağlıları tercih edebilirsiniz, böylece bileğinizden destek alabilirsiniz.

TOPUKLU AYAKKABI GİYMEME NEDENLERİ

- Ayağınız acıdığı için deforme olabilir. Örneğin, ayak tırnaklarınızda yamukluk veya ayaklarınızda şişkinlik görülebilir.

- Ayaklarda titreme yapabilir.

- Uzun adımları kısaltır ve koşmanızı engeller.

- Dizde problemler ortaya çıkar, çünkü ayağın normal rotasyonundan yüksekte durduğu için dize yapılan baskı artar.

- Uzmanlar ayaktaki şekil bozukluğunun, diz ağrılarının sebeplerinden birinin de topuklu ayakkabı olduğunu söylüyorlar.

- Topuklu ayakkabılar uzun süre giyildiğinde ayakta kalıcı hasarlara yol açabilir, tehlikeli olabilir. Ayrıca küçük kazalara, takılmalara, sendelemelere sebebiyet verebilir.

- Eğer gün içinde topuklu ayakkabı giyeceksiniz yuvarlak burun ve ucu açık olanları tercih edin, sivri burun ayakkabılarla yürümek daha zor olur.

TOPUKLU AYAKKABI GİYME NEDENLERİ

- Topuklu ayakkabılar tüm görünümü değiştirebilir.

- Kişinin yürüyüşünü değiştirir, daha baştan çıkarıcı, daha heybetli, daha dik bir görünüm kazandırır.

- Boyun ve bacakların daha uzun, ayağın daha küçük görünmesini sağlar.

- Kıvrımların ve kalçanın daha çekici durmasını sağlar.

- Ayağın kavisini, kıvrımını daha biçimli ve daha hoş gösterir.

- Alt bacak kaslarını daha çok vurgular ve duruşta güçlü bir görünüm sağlar.

- Topuklu ayakkabıların hiçbir zaman modası geçmez. Kadını kadın yapan en önemli parçalardan biridir.

- Kadına daha stil sahibi, daha seksi ve daha güvenli bir görünüm kazandırır.

- Erkekler topuklu ayakkabı giyen kadınlardan gözlerini alamazlar.

TOPUKLU AYAKKABI İÇİN NE DEDİLER?

Mariah Carey: Düz ayakkabı giyemiyorum, ayaklarım reddediyor. Yüksek topuklar da acı içinde kıvranmama neden oluyor ama ne olursa olsun onlarsız yapamıyorum.

David Arquette: Yüksek topuk fetişistiyim, kadın ayakkabılarına bayılıyorum. Benim için garip değil, hepsini alabilirim.

Marc Jacobs: Bir gün kıyafetinizin altına düz bir ayakkabı giyin, diğer gün aynı kıyafetinizle topuklu ayakkabı giyin. İfadenizin ve stilinizin nasıl değiştiğini göreceksiniz.