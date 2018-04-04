Topuklu ayakkabı zaafı!

04.04.2018 - 15:34 | Güncelleme:

Çok sevilen topuklu ayakkabılar bazen günümüzü kabusa çevirebilir. İşte topuklu ayakkabı kullananlara küçük bilgiler

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Esra Çoruh, HT Cumartesi'de topuklu ayakkabıları kaleme aldı. Çoğu kadının topuklu ayakkabı takıntısı olduğunu biliyoruz. Bunda utanılacak bir şey yok! Bu şık ayakkabıların üzerinde yürüyebildiğiniz sürece tabii... Aslında o kadar da zor değil. Biraz pratikten sonra topuklu ayakkabılarınızla dışarı çıkmaya hazır olabilirsiniz. İşte, önerilerimiz...

YÜKSEK TOPUKLULARLA YÜRÜME TEKNİKLERİ

- Yüksek topuklularla yürürken bacaklarınızı düz ve birbirine yakın tutmaya çalışın. Attığınız her adımın düz ve tam önünüze gelecek şekilde olmasına dikkat edin. 

- Evde, ileri geri yürüyün. Farklı yönlere dönün. Durduğunuzda sallanmadan ayakta kalabilmeye çalışın. Sonra bütün bunları daha farklı zeminlerde deneyin.

- Beş santim topuktan yedi santim topuğa geçtiğiniz zaman yine pratik yapın. Çünkü santimler yükseldikçe işiniz daha zorlaşacak. Bu yüzden sabredin ve pratik yapmaya devam edin.

- Merdiven inip çıkarken parmaklık tarafından inip çıkın, herhangi bir problemde destek alabilirsiniz. Topuğunuzu her basamağa yavaşça ve tam ortasına gelecek şekilde basmaya çalışın. 

- Eğer hiç topuklu ayakkabı giymediyseniz, işe kısa topuklularla başlayın. Daha sonra gittikçe topuğunuzu yükseltebilirsiniz. Ayrıca sivri burun ayakkabı yerine yuvarlak burun ayakkabılar başlangıç için daha uygun olur.

- İlk başta çok sivri topuklu stilettolardan uzak durmakta fayda var. Bilekten bağlıları tercih edebilirsiniz, böylece bileğinizden destek alabilirsiniz.

TOPUKLU AYAKKABI GİYMEME NEDENLERİ

Ayağınız acıdığı için deforme olabilir. Örneğin, ayak tırnaklarınızda yamukluk veya ayaklarınızda şişkinlik görülebilir.

- Ayaklarda titreme yapabilir. 

- Uzun adımları kısaltır ve koşmanızı engeller.

- Dizde problemler ortaya çıkar, çünkü ayağın normal rotasyonundan yüksekte durduğu için dize yapılan baskı artar.

- Uzmanlar ayaktaki şekil bozukluğunun, diz ağrılarının sebeplerinden birinin de topuklu ayakkabı olduğunu söylüyorlar.

- Topuklu ayakkabılar uzun süre giyildiğinde ayakta kalıcı hasarlara yol açabilir, tehlikeli olabilir. Ayrıca küçük kazalara, takılmalara, sendelemelere sebebiyet verebilir.

- Eğer gün içinde topuklu ayakkabı giyeceksiniz yuvarlak burun ve ucu açık olanları tercih edin, sivri burun ayakkabılarla yürümek daha zor olur.

TOPUKLU AYAKKABI GİYME NEDENLERİ

- Topuklu ayakkabılar tüm görünümü değiştirebilir. 

- Kişinin yürüyüşünü değiştirir, daha baştan çıkarıcı, daha heybetli, daha dik bir görünüm kazandırır. 

- Boyun ve bacakların daha uzun, ayağın daha küçük görünmesini sağlar. 

- Kıvrımların ve kalçanın daha çekici durmasını sağlar. 

- Ayağın kavisini, kıvrımını daha biçimli ve daha hoş gösterir.

- Alt bacak kaslarını daha çok vurgular ve duruşta güçlü bir görünüm sağlar. 

- Topuklu ayakkabıların hiçbir zaman modası geçmez. Kadını kadın yapan en önemli parçalardan biridir.

- Kadına daha stil sahibi, daha seksi ve daha güvenli bir görünüm kazandırır.

- Erkekler topuklu ayakkabı giyen kadınlardan gözlerini alamazlar.

TOPUKLU AYAKKABI İÇİN NE DEDİLER?

Mariah Carey: Düz ayakkabı giyemiyorum, ayaklarım reddediyor. Yüksek topuklar da acı içinde kıvranmama neden oluyor ama ne olursa olsun onlarsız yapamıyorum.

David Arquette: Yüksek topuk fetişistiyim, kadın ayakkabılarına bayılıyorum. Benim için garip değil, hepsini alabilirim.

Marc Jacobs: Bir gün kıyafetinizin altına düz bir ayakkabı giyin, diğer gün aynı kıyafetinizle topuklu ayakkabı giyin. İfadenizin ve stilinizin nasıl değiştiğini göreceksiniz.

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