Esra Çoruh, HT Cumartesi'de topuklu ayakkabıları kaleme aldı. Çoğu kadının topuklu ayakkabı takıntısı olduğunu biliyoruz. Bunda utanılacak bir şey yok! Bu şık ayakkabıların üzerinde yürüyebildiğiniz sürece tabii... Aslında o kadar da zor değil. Biraz pratikten sonra topuklu ayakkabılarınızla dışarı çıkmaya hazır olabilirsiniz. İşte, önerilerimiz...
YÜKSEK TOPUKLULARLA YÜRÜME TEKNİKLERİ
- Yüksek topuklularla yürürken bacaklarınızı düz ve birbirine yakın tutmaya çalışın. Attığınız her adımın düz ve tam önünüze gelecek şekilde olmasına dikkat edin.
- Evde, ileri geri yürüyün. Farklı yönlere dönün. Durduğunuzda sallanmadan ayakta kalabilmeye çalışın. Sonra bütün bunları daha farklı zeminlerde deneyin.
- Beş santim topuktan yedi santim topuğa geçtiğiniz zaman yine pratik yapın. Çünkü santimler yükseldikçe işiniz daha zorlaşacak. Bu yüzden sabredin ve pratik yapmaya devam edin.
- Merdiven inip çıkarken parmaklık tarafından inip çıkın, herhangi bir problemde destek alabilirsiniz. Topuğunuzu her basamağa yavaşça ve tam ortasına gelecek şekilde basmaya çalışın.
- Eğer hiç topuklu ayakkabı giymediyseniz, işe kısa topuklularla başlayın. Daha sonra gittikçe topuğunuzu yükseltebilirsiniz. Ayrıca sivri burun ayakkabı yerine yuvarlak burun ayakkabılar başlangıç için daha uygun olur.
- İlk başta çok sivri topuklu stilettolardan uzak durmakta fayda var. Bilekten bağlıları tercih edebilirsiniz, böylece bileğinizden destek alabilirsiniz.
TOPUKLU AYAKKABI GİYMEME NEDENLERİ
- Ayağınız acıdığı için deforme olabilir. Örneğin, ayak tırnaklarınızda yamukluk veya ayaklarınızda şişkinlik görülebilir.
- Ayaklarda titreme yapabilir.
- Uzun adımları kısaltır ve koşmanızı engeller.
- Dizde problemler ortaya çıkar, çünkü ayağın normal rotasyonundan yüksekte durduğu için dize yapılan baskı artar.
- Uzmanlar ayaktaki şekil bozukluğunun, diz ağrılarının sebeplerinden birinin de topuklu ayakkabı olduğunu söylüyorlar.
- Topuklu ayakkabılar uzun süre giyildiğinde ayakta kalıcı hasarlara yol açabilir, tehlikeli olabilir. Ayrıca küçük kazalara, takılmalara, sendelemelere sebebiyet verebilir.
- Eğer gün içinde topuklu ayakkabı giyeceksiniz yuvarlak burun ve ucu açık olanları tercih edin, sivri burun ayakkabılarla yürümek daha zor olur.
TOPUKLU AYAKKABI GİYME NEDENLERİ
- Topuklu ayakkabılar tüm görünümü değiştirebilir.
- Kişinin yürüyüşünü değiştirir, daha baştan çıkarıcı, daha heybetli, daha dik bir görünüm kazandırır.
- Boyun ve bacakların daha uzun, ayağın daha küçük görünmesini sağlar.
- Kıvrımların ve kalçanın daha çekici durmasını sağlar.
- Ayağın kavisini, kıvrımını daha biçimli ve daha hoş gösterir.
- Alt bacak kaslarını daha çok vurgular ve duruşta güçlü bir görünüm sağlar.
- Topuklu ayakkabıların hiçbir zaman modası geçmez. Kadını kadın yapan en önemli parçalardan biridir.
- Kadına daha stil sahibi, daha seksi ve daha güvenli bir görünüm kazandırır.
- Erkekler topuklu ayakkabı giyen kadınlardan gözlerini alamazlar.
TOPUKLU AYAKKABI İÇİN NE DEDİLER?
Mariah Carey: Düz ayakkabı giyemiyorum, ayaklarım reddediyor. Yüksek topuklar da acı içinde kıvranmama neden oluyor ama ne olursa olsun onlarsız yapamıyorum.
David Arquette: Yüksek topuk fetişistiyim, kadın ayakkabılarına bayılıyorum. Benim için garip değil, hepsini alabilirim.
Marc Jacobs: Bir gün kıyafetinizin altına düz bir ayakkabı giyin, diğer gün aynı kıyafetinizle topuklu ayakkabı giyin. İfadenizin ve stilinizin nasıl değiştiğini göreceksiniz.