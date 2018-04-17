Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi başladıktan sonra tarihi karakterlerin destanları merak konusu olmuştu. Bu destanlara bir de Toraman destanı eklendi. Behzat Ç. dizisinde Akbaba rolüyle akıllarda kalan Berkan Şal, Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin kadrosuna dahil oldu. Peki Murad Han'ın yanında kılıç sallamış yiğit bir asker olan Toraman karakterine hayat verecek olan Berkan Şal kimdir? Toraman kimdir? İşte tüm detaylar...

TORAMAN KARAKTERİ KİMDİR?

Aslen bir demirci ustası olan, cesur gözü kara ve açık sözlü Toraman; zamanında Murad Han'ın yanında kılıç sallamış yiğit bir askerdir. Murad Han'a olan sadakati yüzünden Edirne'de işlediği bir cinayet onu Konstantiniyye'de kaçak olarak yaşamak zorunda bırakmış ancak Konstantiniyye topraklarında mahsur kalan Sultan Mehmed'le yollarının kesişmesiyle birlikte artık Toraman'ın yolu, Sultan Mehmed'in yolu olmuştur.

BERKAN ŞAL KİMDİR?

Berkan Şal 1 Ocak 1969 yılında Ankara'da doğmuştur Türk tiyatro dizi ve sinema oyuncusu ve ses yönetmenliği yapan Berkan Şal Ankara Üniversitesi tiyatro ve oyunculuk bölümü mezunudur. Tiyatro bölümü mezunu olmasına rağmen oyunculuk yapmayan Berkan Şal uzun yıllar boyunca Ankara'nın çeşitli mekanlarında ses yönetmenliği işletmeci ve DJ'lik yapmıştır ekranların karşısına ilk olarak Behzat Ç isimli polisiye dizide Akbaba rolüyle çıkan Berkan Şal oğlak burcudur.



15 Eylül 2014 tarihinde ise Reaksiyon adlı dizide Tayfun rolüyle tekrar ekrana gelmiştir. Onur erbaşın Nefes klibinde oynayan Berkan Şal Behzat Ç rolünde Behzat’ı oynayan Erdal Beşikçioğlu ile ayrılmaz bir ikili olarak polisiye dizilerde oldukça iyi performans göstermektedir.

2017 yapımı İsimsizler dizisinde Hatemi karakterine hayat verdi.

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