Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşülecek olan torba tasarıda birçok düzenlemeler yer alıyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenlemeler, Meclis'te kabul edildiği takdirde yürürlüğe girecek. Peki torba tasarıda neler var? İşte torba tasarısı içeriği ve detaylar...
TORBA TASARIDA NELER VAR?
8 Mayıs Salı gününden itibaren görüşülmeye başlanacak olan torba tasarı, Bakanlar Kurulu sonrasında Başbakan Yıldırım tarafından açıklanan birçok düzenlemeyi kapsıyor.
TBMM Genel Kurulunda, 8 Mayıs Salı gününden itibaren, vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi bin lira ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlere af gibi düzenlemeleri de içeren "torba tasarının" görüşülmesine başlanacak.
Tasarıyla, vergi ve vergi cezaları, idari para cezaları, ecrimisil ile öğrenim ve katkı kredisi gibi bazı kamu alacakları, gümrük vergileri, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin faiz, zam, gecikme zammı ve faizi gibi fer'i alacakları yeniden yapılandırılacak.
Yapılandırmada 31 Mart 2018 tarihi esas alınacak.
Belediyelerin 31 Mart 2018 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi ve gecikme cezaları ile faizleri, düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer'i alacakları yapılandırılacak.
Mükellefler, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırdıkları takdirde, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu senelere ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacak.
Matrah veya vergi artırımı ile ilgili olarak doğru beyan yapılmaması veya vergi hataları nedeniyle eksik tahakkuk eden vergiler, ilk taksit ödeme süresinin sonunda tahakkuk etmiş sayılacak ve tahsil edilecek. Matrah veya vergi artırımı dolayısıyla mükelleflerce verilen yıllık, muhtasar ve katma değer vergisi beyannameleri ve diğer beyannameler için damga vergisi alınmayacak.
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri; işletmelerinde olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları kendilerince ya da bağlı bulundukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilecek.
ÖDENMEYEN PRİM BORÇLARINA ÖDEME İMKANI
Tasarıyla, Bağ-Kur sigortalılarına, muhtelif kanunlarla durdurulan sigortalılık süreleri nedeniyle ödemedikleri prim borçlarını ödeme imkanı sağlanıyor.
Borçların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak ve fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Hesaplanan tutarın tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak.
Azami süreler aşılmamak kaydıyla yapılandırılan borçlar 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödenebilecek. Borçlular, ödeme seçeneklerinden birini başvuru esnasında tercih edecek.
Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız; ruhsata, eklerine, imar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen yapılar için Yapı Kayıt Belgesi verilebilecek. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınan yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek.
Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden inşa edilmesine veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacak. Yapının ve arsasının mülkiyet durumu, Yapı Kayıt Sistemi'ne yapı sahibinin beyanına göre kaydedilecek.
İstanbul Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi ile Tarihi Yarımada içindeki bazı alanlar kapsam dışında olacak.
Tasarıyla, yaşlılık aylığında, yüzde 100'e yakın artış sağlanıyor.
Terör suçluları hariç üniversitelerden ilişiği kesilenler, kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar, 4 ay içinde üniversitelerine başvurmaları halinde öğrenimlerine devam edebilecek.
Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000'er lira ikramiye verilecek.
İş yeri açan 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük girişimcilerin bir yıllık sigorta primleri Hazine tarafından karşılanacak.
Genel Kurul'da bu tasarının yasalaşmasının ardından, 7 maddesi kabul edilen, 4'ü vakıf olmak üzere 20 yeni üniversite kurulmasını öngören tasarı görüşülecek.
Tasarıyla, aralarında İstanbul, Gazi, Anadolu, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk, Erciyes üniversitelerinin de bulunduğu bazı üniversitelerin bölümleri, yeni kurulacak üniversitelere bağlanıyor.
DİLEKÇE KOMİSYONU
Dilekçe Komisyonu, 8 Mayıs günü toplanarak gündemindeki konuları ele alacak.
Toplantıda; Koçhisar Barajı yapımında sular altında kalan Çorum'un Alaca İlçesi Kızılyar köylüleri için yeni yerleşim yeri gösterilmemesi sebebiyle yaşanan mağduriyetin giderilmesi talepli dilekçe hakkındaki yerinde inceleme raporu, gıda bankacılığı uygulamasının araştırılması ve yaygınlaştırılmasını inceleme alt komisyon raporu, şehir merkezlerindeki işlek caddelerin trafik sorunlarının araştırılması ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesi alt komisyonu raporu görüşülecek.
FOREX piyasasındaki mağduriyetlerin incelenmesi alt komisyonu raporu, mesleki eğitim kapsamında staj gören öğrencilere ücret ödenmesindeki sorunların araştırılması ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesi alt komisyonu raporu ile evlilik/izdivaç programlarının aile kurumuna olumsuz etkilerinin araştırılması ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesi alt komisyonu raporunun görüşmeleri de yapılacak.
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