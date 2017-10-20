Torba yasa tasarısıyla kolalı gazozda vergi düştü

Meclis’te görüşülen torba yasa tasarısında meyveli gazozlar ve enerji içecekleri, “kolalı gazozlar”ın yer aldığı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) listesine alındı. Kolalı gazozların ÖTV oranı yüzde 25’ten yüzde 20’ye indirildi. Böylece, meyveli gazozlar ve enerji içecekleri ilk defa ÖTV’ye tabi olurken, daha önce yüzde 25 vergi alınan kolalı gazozlarda vergi 5 puan düşürüldü. Gazete Habertürk'ün haberine göre Esra Nehir'in haberine göre limonata ve meyve aromalı madensuları kapsam dışı bırakıldı. Engelli ve malul araçları için tanınan ÖTV muafiyetinde, daha önce 70 bin lira sınırı konulmuştu. Komisyonda önergeyle bu sınır 90 bin liraya çıkarıldı. Böylece, engelli ve malul araçlarına vergi muafiyeti, motor hacmi 1600 cm3’ü aşmayan ve vergisiz fiyatı 90 bin TL’yi geçmeyen araçlar için uygulanacak. Düzenleme ile şu anda vergiyle birlikte fiyatı 170 bin liraya kadar, yılbaşından sonra ise 195 bin TL’ye kadar olan araçlar alınabilecek.
SAVUNMA FONU ARTIRILDI
8 milyar lira kaynak aktarılacak Savunma Sanayii Destekleme Fonu gelirlerinin artırılması için de düzenleme yapıldı. Gelir ve Kurumlar Vergisi tahsilatından yüzde 6, Veraset ve İntikal Vergisi’nden yüzde 25, MTV tahsilat toplamı üzerinden yüzde 20 pay verilecek.
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Misafir 49 dakika önceAdamlara bak hedef planliyorlar Mubarek bir deyin milettimi nasil kalkındara bilirim.00
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Misafir 1 saat önceherşey özel oldu. özelliği ne oldu. zam dan başka birşey olmadı.00
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Misafir 2 saat öncedemek ki colanın lobisi daha güçlüymüş.00