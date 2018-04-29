Torino - Lazio karşılaşma önü

Torino ve Lazio, 29 Nisan 2018 Pazar günü İtalya Serie A maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. Maç öncesi Torino 47 puanla 10. sırada, Lazio 67 puanla 4. sırada bulunuyor. Torino, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Lazio son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 153. İddaa'da Torino kazanır 4.30, berabere biter 3.30, Lazio kazanır 1.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Torino önceki hafta Genoa mücadelesinde 1-0 kazandı.

Lazio ise Inter maçında 3-0 yenildi.

Torino, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Torino, kendi sahasında 27 gol attı, 16 gol yedi.

Lazio ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 11 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lazio, 41 gol atarken 26 gol yedi.