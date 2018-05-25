Torns - Eskilsminne maçı heyecanı

Torns ve Eskilsminne, 25 Mayıs 2018 Cuma günü İsveç 1.Lig Güney maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. Torns 16 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Eskilsminne 10 puanda ve 9. sırada. Torns, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Eskilsminne, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 102 kodlu maçı oynayanlar; Torns galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.20, Eskilsminne galibiyet oranı 3.30.

Torns son hafta oynanan Jonsereds IF maçında 1-2 kazandı.

Eskilsminne ise GIF Nike karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Torns, 3 gol attı ve 1 gol yedi.

Eskilsminne, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Eskilsminne 2 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.