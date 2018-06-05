Torns - Oskarshamns AIK maçı öncesi rakamlar

Torns ve Oskarshamns AIK, 06 Haziran 2018 Çarşamba günü İsveç 1.Lig Güney maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 15:00. 17 puanlı Torns 4. sırada bulunuyor, Oskarshamns AIK 22 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi Torns, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Oskarshamns AIK, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 467 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Torns kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Oskarshamns AIK sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Torns son haftadaki Oskarshamns AIK müsabasında 1-3 yenildi.

Oskarshamns AIK ise Torns karşılaşmasında 1-3 kazandı.

Torns, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 4 gol yedi.

Oskarshamns AIK, dış sahada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Oskarshamns AIK 11 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.