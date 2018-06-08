Torns - Tvaaker düellosu

İsveç 1.Lig Güney maçında Torns ile Tvaaker, 09 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. 20 puanlı Torns 4. sırada bulunuyor, Tvaaker 20 puana sahip ve 3. sırada. Torns son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Tvaaker son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 208. İddaa'da Torns kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Tvaaker kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Torns önceki hafta Jonsereds IF mücadelesinde 1-2 kazandı.

Tvaaker, Ramlosa Sodra karşılaşmaında 2-3 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Torns, 6 gol attı ve 5 gol yedi.

Tvaaker ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Tvaaker, 8 gol atarken 4 gol yedi.