Torns - Tvaaker maçı ne zaman?

Torns ve Tvaaker, 09 Haziran 2018 Cumartesi günü İsveç 1.Lig Güney maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Torns 20 puanla 4. sırada, Tvaaker 20 puanla 3. sırada bulunuyor. Torns son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Tvaaker, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 208 kodlu maçı oynayanlar; Torns galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Tvaaker galibiyet oranı 0.00.

Torns son hafta oynanan Jonsereds IF maçında 1-2 kazandı.

Tvaaker ise Ramlosa Sodra karşılaşmasında 2-3 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Torns, 6 gol attı ve 5 gol yedi.

Tvaaker, dış sahada 4 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Tvaaker 8 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.