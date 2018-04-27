Toronto FC - Chicago Fire sahaya çıkıyor

ABD MLS maçında Toronto FC ile Chicago Fire, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:00. Toronto FC 3 puana sahip olarak 23. sırada yer alırken Chicago Fire 7 puanda ve 16. sırada. Ev sahibi Toronto FC, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Chicago Fire son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 413. İddaa'da Toronto FC kazanır 1.55, berabere biter 3.50, Chicago Fire kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Toronto FC son haftadaki Atlanta United müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Chicago Fire ise Houston 1836 maçında 3-0 yenildi.

Toronto FC, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Toronto FC, kendi sahasında 3 gol attı, 3 gol yedi.

Chicago Fire, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Chicago Fire 3 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.