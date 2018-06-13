Toronto FC - DC United düellosu

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Toronto FC, 14 Haziran 2018 Perşembe günü DC United takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 03:00. 14 puanlı Toronto FC 18. sırada bulunuyor, DC United 9 puana sahip ve 21. sırada. Toronto FC son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. DC United, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 451 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Toronto FC kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 4.00, DC United sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Toronto FC son hafta oynanan Atlanta United maçında 2-2 berabere kaldı.

DC United ise RB New York karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Toronto FC, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 9 gol yedi.

DC United, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda DC United 12 kez gol sevinci yaşadı, 18 kez topu ağlarında gördü.