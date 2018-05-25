Toronto FC - FC Dallas maçı rakamları

Toronto FC ve FC Dallas, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 03:00. Maç öncesi Toronto FC 10 puanla 18. sırada, FC Dallas 17 puanla 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi Toronto FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. FC Dallas, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 128. İddaa'da Toronto FC kazanır 1.60, berabere biter 3.30, FC Dallas kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Toronto FC son hafta oynanan Los Angeles Galaxy maçında 1-0 kazandı.

FC Dallas ise Kansas City Wizards karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Toronto FC, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 8 gol yedi.

FC Dallas, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FC Dallas 3 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.