Toronto FC - Orlando City maç önü

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Toronto FC, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Orlando City takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 03:00. Maç öncesi Toronto FC 7 puanla 22. sırada, Orlando City 19 puanla 6. sırada bulunuyor. Toronto FC, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Orlando City son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 174. İddaa'da Toronto FC kazanır 1.50, berabere biter 3.60, Orlando City kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Toronto FC son haftadaki Atlanta United müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Orlando City ise Philadelphia Union karşılaşmasında 6-1 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Toronto FC, 9 gol attı ve 7 gol yedi.

Orlando City ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Orlando City, 4 gol atarken 3 gol yedi.