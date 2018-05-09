Toronto FC - Seattle Sounders maçı öncesi rakamlar

Toronto FC ve Seattle Sounders, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 02:30. 7 puanlı Toronto FC 20. sırada bulunuyor, Seattle Sounders 5 puana sahip ve 22. sırada. Toronto FC son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Seattle Sounders son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 525 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Toronto FC kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.50, Seattle Sounders sahadan galip ayrılırsa 4.70 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Toronto FC son hafta oynanan Seattle Sounders maçında 2-0 kazandı.

Seattle Sounders, Toronto FC karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Toronto FC, 8 gol attı ve 5 gol yedi.

Seattle Sounders ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Seattle Sounders, 2 gol atarken 6 gol yedi.