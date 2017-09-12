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Toronto Film Festivali bu yıl da beyazperdenin gözde oyuncularının kırmızı halıdaki şıklık yarışına sahne oldu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre ABD’li aktris Jennifer Lawrence, yeni filmi “Mother!”ın tanıtımı için geldiği festivalde dikkatleri üzerine topladı.