Toronto Film Festivali'ndeki Türkler!

Gazete Habertürk'te Kerem Akça imzalı haber Toronto Film Festivali'nden ayrıntılar aktarıyor. Toronto Film Festivali'nde bu sene Reha Erdem, Nuri Bilge Ceylan, Yeşim Ustaoğlu, Zeki Demirkubuz gibi isimler sahne almadı. Oysa bizim alıştığımız böyle bir tabloydu.

“Güzelliğin On Par’ Etmez” (2012) ile bilinen Hüseyin Tabak’ın belgeselinin cuma yapılan gösterimi için ise biletler çok erkenden tükendi. Tabak büyük ilgi gören Çirkin Kral Efsanesi’nde (The Legend of the Ugly King) Yılmaz Güney hakkında, Haneke ve Gilles Jacob’un da yorumlarıyla ilginç bir vizyon oluşturmuş. Böylece Yılmaz Güney’e geçen sene Rotterdam’da dünya prömiyerini yapan İlker Savaşkurt’un “Sürgün Türküleri”inden (2016) sonra bir kez daha yabancı dilde bir bakış getirilmiş oldu.

Ayçe Kartal’ın yönettiği kısa animasyon “Kötü Kız” da toplu gösterimde ilgi odağı oldu. Deniz Gamze Ergüven’in Hollywood’a sıçradığı, Daniel Craig ve Halle Berry’li Kings’in dünya prömiyeri çarşamba gerçekleştirilecek.

Hyatt’taki Türk Standı’nın katkısıyla pazar gecesi Lightbox’ta düzenlenen parti ise dikkat çekiciydi. Two Tenors ve DJ Fitz geceye renk kattı. Semih Kaplanoğlu’nun Buğday’ının ve Oscar adayımız Ayla’nın ikişer gösterimi Türk sinemasına ilgiyi artırdı. En azından ‘alıcı gözüyle’ bakanlar için bu strateji bir ‘artı puan’dı. Oscar’a film yollayıp bunu yapmayan da var.