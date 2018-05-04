Torpedo-SKA Minsk - ALF-2007 sahaya çıkıyor

Belarus Premier Lig maçında Torpedo-SKA Minsk ile ALF-2007, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:30. 5 puanlı Torpedo-SKA Minsk 11. sırada bulunuyor, ALF-2007 4 puana sahip ve 12. sırada. Torpedo-SKA Minsk, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. ALF-2007 son 5 mücadelede 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 327 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Torpedo-SKA Minsk kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, ALF-2007 sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Torpedo-SKA Minsk son haftadaki ALF-2007 müsabasında 2-0 yenildi.

ALF-2007 ise Torpedo-SKA Minsk maçında 2-0 kazandı.

Torpedo-SKA Minsk, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Torpedo-SKA Minsk, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

ALF-2007 ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. ALF-2007, 1 gol atarken 2 gol yedi.