Torpedo-SKA Minsk - Vigvam Smolevichy rakamlar

Belarus Premier Lig heyecanı devam ediyor. Torpedo-SKA Minsk, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Vigvam Smolevichy takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:15. 5 puanlı Torpedo-SKA Minsk 13. sırada bulunuyor, Vigvam Smolevichy 6 puana sahip ve 12. sırada. Torpedo-SKA Minsk son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Vigvam Smolevichy son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 420 kodlu maçı oynayanlar; Torpedo-SKA Minsk galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Vigvam Smolevichy galibiyet oranı 0.00.

Torpedo-SKA Minsk önceki hafta ALF-2007 mücadelesinde 2-0 yenildi.

Vigvam Smolevichy, Osipovichy karşılaşmaında 3-0 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Torpedo-SKA Minsk, 1 gol attı ve 2 gol yedi.

Vigvam Smolevichy, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vigvam Smolevichy 2 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.