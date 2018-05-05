Torpedo Zhodino - Dinamo Brest maçı rakamları

Belarus Premier Lig heyecanı devam ediyor. Torpedo Zhodino, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Dinamo Brest takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:30. 8 puanlı Torpedo Zhodino 5. sırada bulunuyor, Dinamo Brest 6 puana sahip ve 8. sırada. Ev sahibi Torpedo Zhodino, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Dinamo Brest, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 502 kodlu maçı oynayanlar; Torpedo Zhodino galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Dinamo Brest galibiyet oranı 0.00.

Torpedo Zhodino son hafta oynanan Slavia Mozyr maçında 2-0 kazandı.

Dinamo Brest ise Gomel maçında 0-1 kazandı.

Torpedo Zhodino, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 1 gol yedi.

Dinamo Brest, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Dinamo Brest 3 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.