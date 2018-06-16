Torpedo Zhodino - Dnepr Mogilev maçı ne zaman?

Belarus Premier Lig maçında Torpedo Zhodino ile Dnepr Mogilev, 17 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:45. 15 puanlı Torpedo Zhodino 7. sırada bulunuyor, Dnepr Mogilev 10 puana sahip ve 11. sırada. Torpedo Zhodino, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Dnepr Mogilev son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 245 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Torpedo Zhodino kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Dnepr Mogilev sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Torpedo Zhodino son haftadaki Slavia Mozyr müsabasında 2-0 kazandı.

Dnepr Mogilev ise Slutsksakhar maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Torpedo Zhodino, 7 gol attı ve 1 gol yedi.

Dnepr Mogilev, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Dnepr Mogilev, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.