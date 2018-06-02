Torpedo Zhodino - Slutsksakhar maçı ne zaman?

Belarus Premier Lig heyecanı devam ediyor. Torpedo Zhodino, 03 Haziran 2018 Pazar günü Slutsksakhar takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:00. Maç öncesi Torpedo Zhodino 12 puanla 7. sırada, Slutsksakhar 15 puanla 6. sırada bulunuyor. Torpedo Zhodino, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Slutsksakhar, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 362 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Torpedo Zhodino kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 2.70, Slutsksakhar sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler.

Torpedo Zhodino son haftadaki Slavia Mozyr müsabasında 2-0 kazandı.

Slutsksakhar ise Dnepr Mogilev maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Torpedo Zhodino, 5 gol attı ve 1 gol yedi.

Slutsksakhar, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Slutsksakhar, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.